Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Військові наголосили, що продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

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Що зараз відбувається на Донеччині

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська штурмували на Краматорському та Торецькому напрямках.

Під покровом туману та із застосуванням димових гранат противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та Торецьку,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції українських військових були зруйновані.

Військові також розповіли про ситуацію на інших напрямках фронту в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Зазначається, що протягом минулої доби основні атаки росіяни зосередили на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися проникнути в бойові порядки в напрямку Зеленого Поля, Миролюбівки, Воздвиженки, Даченського, Лисівки, Нововасилівки, Солоного, Піщаного, Шевченка та Вовкового.

Також складною залишається ситуація на Курахівському напрямку. Найбільшу активність російські війська проявляли в районах Петропавлівки, Дачного, Українки, Шевченка та в міській забудові Курахового. Військові наголосили, що окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак.

До слова, раніше в ОСУВ "Хортиця" розповідали, що в Торецьку окупанти використовують "незвичну тактику". Для цього вони закидають протитанкові міни у будівлі.