Россияне атаковали Чугуев: попали в район жилой застройки, есть жертва

Около полуночи 15 февраля российские военные атаковали Чугуев, что на Харьковщине. Известно, что под удар попал район жилой застройки. К сожалению, есть жертва.

Российские военные продолжают терроризировать Харьковскую область. Около полуночи 15 февраля Воздушные силы предупреждали о ракетной атаке. Вскоре стало известно, что под удар попал Чугуев.

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Погиб по меньшей мере один человек

Об этом журналистам Суспильного рассказала городской голова Галина Минаева. Она отметила, что в результате ракетного удара по Чугуеву погиб по меньшей мере один человек. Она добавила, что российские захватчики попали в район жилой застройки.

Она отметила, что тело женщины нашли в разрушенном частном доме. По словам городского головы, в общине прозвучали два взрыва. Места попаданий российских ракет продолжают осматривать специалисты.

Воздушную тревогу на Харьковщине объявляли в 00:04. В то же время мониторинговые каналы сообщали о вылетах из Белгородской области. В 00:05 Воздушные силы написали, что ракета летит курсом на юг области.

Уже в 00:06 написали, что в Харьковской области прозвучало несколько взрывов. И уже в 00:30 объявили отбой воздушной тревоги в области. Впрочем, он длился недолго. Уже в 01:18 на Харьковщине снова объявили воздушную тревогу. Она звучит также на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Донетчине.

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