Россияне атаковали Чугуев: попали в район жилой застройки, есть жертва
Источник:Суспильне
Около полуночи 15 февраля российские военные атаковали Чугуев, что на Харьковщине. Известно, что под удар попал район жилой застройки. К сожалению, есть жертва.
Российские военные продолжают терроризировать Харьковскую область. Около полуночи 15 февраля Воздушные силы предупреждали о ракетной атаке. Вскоре стало известно, что под удар попал Чугуев.
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Погиб по меньшей мере один человек
Об этом журналистам Суспильного рассказала городской голова Галина Минаева. Она отметила, что в результате ракетного удара по Чугуеву погиб по меньшей мере один человек. Она добавила, что российские захватчики попали в район жилой застройки.
Она отметила, что тело женщины нашли в разрушенном частном доме. По словам городского головы, в общине прозвучали два взрыва. Места попаданий российских ракет продолжают осматривать специалисты.
Воздушную тревогу на Харьковщине объявляли в 00:04. В то же время мониторинговые каналы сообщали о вылетах из Белгородской области. В 00:05 Воздушные силы написали, что ракета летит курсом на юг области.
Уже в 00:06 написали, что в Харьковской области прозвучало несколько взрывов. И уже в 00:30 объявили отбой воздушной тревоги в области. Впрочем, он длился недолго. Уже в 01:18 на Харьковщине снова объявили воздушную тревогу. Она звучит также на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Донетчине.
Днем россияне ударили по Великому Бурлуку
- В 16:16 14 февраля российские военные осуществили ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. По предварительной информации, ударили зенитными управляемыми ракетами С-300. Оккупанты поцелили в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним.
- Сначала глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали 7 гражданских людей. Одному из них оказали медицинскую помощь и направили в больницу. Еще двух вытащили из-под завалов спасатели и оказали им помощь и госпитализировали.
- Около 20:00 Синегубов обновил данные о пострадавших. Он отметил, что погибли двое мужчин. Они оказались под завалами. По состоянию на тот час достать удалось тело одного.
- По уточненной информации, пострадали 5 человек: 3 мужчин и 2 женщин. Из-под завалов удалось спасти 4 человек.