Вечером и ночью враг бил по Никопольскому району. Применил дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Сообщается, что всего было полдесятка атак. Однако российские захватчики на этом не остановились.

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Враг атаковал Никопольскую область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил, что вражеские удары по Никопольщине продолжались с утра. По его словам, российские захватчики, как и каждый день, били из артиллерии и целились дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, в Червоногригорьевской общине побиты АЗС и лицей. Более того, в этой местности загорелся газопровод высокого давления. Известно, что в результате атаки на месте повреждена водопроводная сеть, а также несколько линий электропередач.

Сообщается, что почти 5 тысяч абонентов остались без газа, а около 3 тысяч человек – без воды. В то же время у более 12 тысяч абонентов не было электроэнергии, однако по состоянию на сейчас свет уже вернули в дома.

Кроме того, отмечается, что сейчас уже удалось частично восстановить и остальные централизованные услуги. Как отметил Сергей Лысак, на месте работают ремонтные бригады по ликвидации всех последствий вражеской атаки.

Пострадали также Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская сельская общины. Повреждены инфраструктурные объекты и авто. Люди уцелели,

– говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА.

Враг не прекращал наносить удары и ночью

Еще утром Сергей Лысак сообщил, что вечером и в ночь на 4 апреля оккупанты били по Никопольскому району. Враг также применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. В общей сложности, по данным Днепропетровской ОВА, было около полдесятка атак.

Захватчики попали по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. В частности, известно, что повреждены дом культуры, гимназия, а также частный дом. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что на днях Россия снова атаковала Днепр ракетой. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара есть раненые. Сообщалось о 18 пострадавших, из которых 6 – дети. По данным ГСЧС, 10 человек были госпитализированы, из них 5 детей.