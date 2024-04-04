Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району. Застосував дрони-камікадзе й важку артилерію. Повідомляється, що загалом було півдесятка атак. Однак російські загарбники на цьому не зупинилися.

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Ворог атакував Нікопольщину

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі повідомив, що ворожі удари по Нікопольщині тривали від ранку. За його словами, російські загарбники, як і щодень, гатили з артилерії та цілили дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, у Червоногригорівській громаді побиті АЗС та ліцей. Ба більше, у цій місцевості зайнявся газопровід високого тиску. Відомо, що внаслідок атаки на місці пошкоджена водопровідна мережа, а також кілька ліній електропередач.

Повідомляється, що майже 5 тисяч абонентів залишилися без газу, а близько 3 тисячі людей – без води. Водночас понад 12 тисяч абонентів не мали у своїх будинках електроенергії, однак станом на зараз світло уже повернули до домівок.

Крім того, зазначається, що наразі уже вдалося частково відновити й решту централізованих послуг. Як зазначив Сергій Лисак, на місці працюють ремонтні бригади задля ліквідації усіх наслідків ворожої атаки.

Потерпали також Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади. Понівечені інфраструктурні об’єкти та авто. Люди вцілили

– йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.

Ворог не припиняв завдавати ударів й уночі

Ще зранку Сергій Лисак повідомив, що ввечері та у ніч проти 4 квітня окупанти били по Нікопольському району. Ворог також застосовував дрони-камікадзе й важку артилерію. Загалом, за даними Дніпропетровської ОВА, було близько півдесятка атак.

Загарбники поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Зокрема, відомо, що пошкоджені будинок культури, гімназія, а також приватня оселя. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що днями Росія знову атакувала Дніпро ракетою. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару є поранені. Повідомлялося про 18 постраждалих, з яких 6 – діти. За даними ДСНС, 10 осіб було госпіталізовано, з них 5 дітей.