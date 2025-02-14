Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.
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Николай Калашник написал, что враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Ночью область была атакована ударными БПЛА.
В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет,
– написал чиновник.
В то же время он подчеркнул, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складских помещений. Пожар там был ликвидирован.
"В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного домовладения. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – резюмировал Калашник.
Последствия вражеской атаки Киевской области 14 февраля / Фото ГСЧС
Исполняющий обязанности председателя КОВА также призвал жителей области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует.
К слову, Воздушные силы в утреннем отчете по сбитым вражеским целям ночью рассказали, что ПВО удалось сбить 73 вражеских дронов-камикадзе. Еще 58 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.