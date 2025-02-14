Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколи Калашника.
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Які наслідки атаки "Шахедами" Київської області
Микола Калашник написав, що ворог не припиняє тероризувати Київщину. Вночі область була атакована ударними БпЛА.
У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає,
– написав посадовець.
Водночас він підкреслив, що у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складських приміщень. Пожежа там була ліквідована.
"В Бориспільському районі уламки збитої цілі впали на територію приватного домоволодіння. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – резюмував Калашник.
Наслідки ворожої атаки Київщини 14 лютого / Фото ДСНС
Виконувач обов'язків голови КОВА також закликав жителів області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине.
До слова, Повітряні сили у ранковому звіті щодо збитих ворожих цілей вночі розповіли, що ППО вдалося збити 73 ворожих дронів-камікадзе. Ще 58 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.