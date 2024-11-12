Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА. Иван Федоров в телеграме показал фото последствия российской атаки.

Читайте также Россияне атаковали автобус с людьми на Сумщине: есть раненые

Оккупанты атаковали маршрутку в Приморском

Враг устроил охоту на маршрутку с гражданскими пассажирами,

– подчеркнул Иван Федоров.

В Приморском оккупанты попали FPV-дроном в автобус "Богдан". В нем ехали мирные жители прифронтовых сел. К счастью, в результате российской атаки повреждения получил только транспортное средство.

Смотрите также Удар по Кривому Рогу: разрушен целый подъезд, известно о 4 жертвах и многих пострадавших

Россияне ударили FPV-дроном по маршрутке с пассажирами / Фото Запорожской ОГА

Кстати, ночью оккупанты нанесли авиаудары по жилой застройке Запорожской области. В результате вражеской атаки 2 человека были заблокированы в изуродованной многоэтажке в Степногорске. Чрезвычайники высвободили их, к счастью, помощь медиков не понадобилась.

