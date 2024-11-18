Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОВА.

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Россияне уничтожили автомобили скорой на Херсонщине

Российские захватчики атаковали учреждение здравоохранения на Херсонщине.

Из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона уничтожены два транспортных средства скорой помощи,

– сообщили в ОВА

К счастью, на этот раз в результате террористической российской атаки пострадавших среди пациентов и медиков нет.

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Оккупанты уничтожили автомобили скорой / Фото Херсонской ОГА

Заметим, это уже далеко не первый случай, когда россияне атакуют скорую помощь. В частности, всего несколько дней назад, 13 ноября, в Станиславе оккупанты сбросили взрывчатку на машину "экстренки", когда бригада эвакуировала раненых в результате вражеского удара. Скорая – уничтожена. Медработники чудом не пострадали.