На территории одного из объектов вспыхнул пожар. Об этом сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Напомним На Востоке была тревога: россияне снова обстреляли Часов Яр, взрывы слышали на Запорожье и в Херсоне

Последствия вражеской атаки

На местах вражеских атак работают все соответствующие службы. Секретарь горсовета сообщил, что по состоянию на 21:40 известно об одном раненом, которого госпитализировали.

По предварительной информации, россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован. Работают соответствующие службы. Информация уточняется,

– сообщил Куртев.

Российские обстрелы вечером 27 января: главное

Около 20:30 на Востоке и Юге начали раздаваться сирены о воздушной тревоге. Через несколько минут спустя появились первые сообщения о взрывах в Херсоне и Запорожье.

Также, по информации местных телеграмм-каналов, во вражеский обстрел попал Купянский район Харьковщины. Сообщают, что россияне стряпают по нему из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Кроме того, враг обстрелял Часов Яр на Донбассе. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что после обстрелов из РСЗО в городе вспыхнули школа, многоэтажки и частные дома. Информации о пострадавших пока нет.