На території одного з об'єктів спалахнула пожежа. Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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Наслідки ворожої атаки

На місцях ворожих атак працюють усі відповідні служби. Секретар міськради повідомив, що станом на 21:40 відомо про 1 пораненого, якого госпіталізували.

За попередньою інформацією рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. На цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано. Працюють відповідні служби. Інформація уточнюється,

– повідомив Куртєв.