Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА. Сейчас в городе Шостка отсутствует теплоснабжение.

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Враг ударил по критической инфраструктуре

В Сумской ОВА сообщили, что российская армия нанесла удары "Шахедами" по критической инфраструктуре Шосткинской общины. В результате атаки в городе Шостка Сумской области исчезло теплоснабжение.

Сейчас на месте удара работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются.

В ОВА также отметили, что применяются меры оперативного реагирования для скорейшего восстановления подачи тепла.

Местные власти напомнили жителям Сумщины, что следует соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Вечером 12 ноября взрывы раздавались и в Сумах. Около 19:16 в городе прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пуске ракет в направлении Сумщины. Вероятно, российская армия нанесла удары баллистикой.