Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. Наразі в місті Шостка відсутнє теплопостачання.

Важливо Термобаричні боєприпаси у "Шахедах": чим небезпечні оновлені ударні безпілотники

Ворог вдарив по критичній інфраструктурі

У Сумській ОВА повідомили, що російська армія завдала ударів "Шахедами" по критичній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки у місті Шостка на Сумщині зникло теплопостачання.

Наразі на місці удару працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюються.

В ОВА також наголосили, що застосовуються заходи оперативного реагування задля якнайскорішого відновлення подачі тепла.

Місцева влада нагадала жителям Сумщини, що варто дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Увечері 12 листопада вибухи лунали й у Сумах. Близько 19:16 у місті пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуск ракет у напрямку Сумщини. Ймовірно, російська армія завдала ударів балістикою.