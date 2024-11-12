Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про небезпеку.
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Що відомо про вибухи в Сумах
Про перші вибухи в Сумах стало відомо об 19:16.
У Сумах чути вибух, повідомляють наші кореспонденти,
– йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про ракету в напрямку міста. Також за хвилину там попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Згодом моніторингові канали повідомили, що Суми під обстрілом балістики.
Об 19:23 в Повітряних силах повідомили про рух ракет в напрямку Сум. Вже за дві хвилини у місті пролунали повторні вибухи.
Зауважимо, що наразі відсутні офіційно коментарі щодо ситуації в місті та наслідків чергової терористичної атаки Росії.
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