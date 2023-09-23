"Оникс" трудно обнаруживать, а тем более сбивать из-за того, что они летят на большой скорости и на малой высоте. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о комплексе, который способен сбивать вражеские ракеты.
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Какие системы ПРО могут сбивать "Оникс"
По словам Свитана, против ракет "Оникс" может быть эффективной французская система противоракетной обороны SAMP/T. "Оникс" – сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, запускаемая с берегового ракетного комплекса "Бастион-П".
Свитан объяснил, какие системы способны сбивать ракеты "Оникс": смотреть видео
Вероятно, пуски ракет "Оникс" обычно происходят из мыса Тарханкут в Крыму. Небольшое время подлета и заход со стороны моря, вероятнее всего, не дают возможности развернутым комплексам успеть их перехватить.
Нужны более скоростные комплексы типа SAMP/T, чтобы хоть как-то прикрыться от ракет "Оникс". Вряд ли Patriot будет развернут в районе Одессы. Но SAMP/T будут перехватывать "Оникс",
– заметил Роман Свитан.
Партнеры Украины обещали передать нашим военным SAMP/T. Однако пока неизвестно, получила ли армия Украины на вооружение систему SAMP/T.
Что известно о ночной атаке россиян 23 сентября
- Ориентировочно в полночь 23 сентября Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия выпустила группу двигавшихся в направлении Одесской области ракет. Мониторинговые телеграм-каналы писали, что речь идет о ракетах типа "Оникс".
- Уже утром 23 сентября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на Одесщине есть попадания. В частности, враги ударили по региону сверхзвуковыми ракетами "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.
- Уже на рассвете 23 сентября враг выпустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях. О взрывах сообщали в Днепре и Запорожье. Там работала ПВО.
- Также утром 23 сентября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над регионом Воздушное командование "Восток" сбило 12 вражеских беспилотников типа "Шахед". По словам чиновника, обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.