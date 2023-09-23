"Оникс" трудно обнаруживать, а тем более сбивать из-за того, что они летят на большой скорости и на малой высоте. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о комплексе, который способен сбивать вражеские ракеты.

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Какие системы ПРО могут сбивать "Оникс"

По словам Свитана, против ракет "Оникс" может быть эффективной французская система противоракетной обороны SAMP/T. "Оникс" – сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, запускаемая с берегового ракетного комплекса "Бастион-П".

Любопытно! Несмотря на то, что "Оникс" – это противокорабельные ракеты, их ни разу не применяли для поражения целей на воде. Вместо этого ракеты используют для поражения наземных целей.

Свитан объяснил, какие системы способны сбивать ракеты "Оникс": смотреть видео

Вероятно, пуски ракет "Оникс" обычно происходят из мыса Тарханкут в Крыму. Небольшое время подлета и заход со стороны моря, вероятнее всего, не дают возможности развернутым комплексам успеть их перехватить.

Нужны более скоростные комплексы типа SAMP/T, чтобы хоть как-то прикрыться от ракет "Оникс". Вряд ли Patriot будет развернут в районе Одессы. Но SAMP/T будут перехватывать "Оникс",

– заметил Роман Свитан.

Партнеры Украины обещали передать нашим военным SAMP/T. Однако пока неизвестно, получила ли армия Украины на вооружение систему SAMP/T.

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