"Онікс" важко виявляти, а тим більше збивати через те, що вони летять на великій швидкості й на малій висоті. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про комплекс, який здатний збивати ворожі ракети.

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Які системи ПРО можуть збивати "Онікс"

За словами Світана, проти ракет "Онікс" може бути ефективною французька система протиракетної оборони SAMP/T. "Онікс" – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, яку запускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон-П".

Цікаво! Попри те, що "Онікс" – це протикорабельні ракети, їх жодного разу не застосовували для ураження цілей на воді. Натомість ракети використовують для ураження наземних цілей.

Світан пояснив, які системи здатні збивати ракети "Онікс": дивитися відео

Імовірно, пуски ракет "Онікс" зазвичай відбуваються з мису Тарханкут, що у Криму. Невеликий час підльоту та захід з боку моря, найімовірніше, не дають можливості розгорнутим комплексам встигнути їх перехопити.

Потрібні більш швидкісні комплекси типу SAMP/T, щоб хоч якось прикритися від ракет "Онікс". Навряд чи Patriot буде розгорнутий в районі Одеси. Але SAMP/T будуть перехоплювати "Онікс",

– зауважив Роман Світан.

Партнери України обіцяли передати нашим військовим SAMP/T. Однак, наразі не відомо, чи армія України отримала на озброєння систему SAMP/T.

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