Россияне атаковали почти 100 БПЛА: сколько удалось сбить ПВО

Ночью 16 апреля россияне атаковали Украину с помощью 97 ударных беспилотников. По целям работала украинская противовоздушная оборона, большинство удалось сбить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Согласно обнародованной информации, сбили 57 ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Как отработала ПВО

В ночь на 16 апреля российская армия атаковала 97 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 9:30 подтверждено избиение 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны,

– говорится в сообщении.

Еще 34 беспилотника-имитатора локационно потеряли, предварительно, без негативных последствий. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Сколько дронов сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

По данным Воздушных сил, в результате атаки пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области. Заметим, что в последнем регионе российский дрон повредил линии электропередач.