Россияне атаковали сайт Суспільного и глушат спутниковый сигнал вещателя
1 марта 2022 , 22:39Читати новину українською
Источник:Суспільне Новини
На сайт Суспільного совершили атаку – сейчас он недоступен для пользователей. По данным журналистов, запустили вирус, уничтожающий файлы.
Также стало известно, что спутниковый сигнал UA: Перший глушат.
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Сайт и телеканал готовятся перейти на резервный сигнал, чтобы освещать события.
Полный текст сообщения:
Сайт Общественного атаковали – он временно не будет работать. Как стало известно, запустили вирус, уничтожающий файлы. В то же время, спутниковый сигнал UA: Перший глушат. Готовимся перейти на резервный.