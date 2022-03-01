Россияне атаковали сайт Суспільного и глушат спутниковый сигнал вещателя

На сайт Суспільного совершили атаку – сейчас он недоступен для пользователей. По данным журналистов, запустили вирус, уничтожающий файлы.

Также стало известно, что спутниковый сигнал UA: Перший глушат.

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Сайт и телеканал готовятся перейти на резервный сигнал, чтобы освещать события.

Полный текст сообщения:

Сайт Общественного атаковали – он временно не будет работать. Как стало известно, запустили вирус, уничтожающий файлы. В то же время, спутниковый сигнал UA: Перший глушат. Готовимся перейти на резервный.