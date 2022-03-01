Також стало відомо, що супутниковий сигнал UA: Перший глушать.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Сайт та телеканал готуються перейти на резервний сигнал, щоб далі висвітлювати події.

Повний текст повідомлення:

Сайт Суспільного атакували — він тимчасово не працюватиме. Як стало відомо, запустили вірус, який знищує файли. Водночас супутниковий сигнал UA: Перший глушать. Готуємось перейти на резервний.

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