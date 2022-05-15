Россияне атаковали Северодонецкую больницу намеренно: обстрелы продолжались больше часа

Российские военные продолжают обстреливать каждый город Луганской области. 15 мая они специально обстреляли Северодонецкую больницу.

Так, больницу оккупанты обстреляли неслучайно. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает 24 канал.

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Он отметил, что это не был одиночный обстрел. Россияне в течение часа именно туда и целились. Затем в здании даже вспыхнул пожар.

Больница все равно работает

Так, учреждение работает, несмотря на обстрел. Однако, по словам Гайдая, если раньше в больнице могли принимать около 300 человек, то теперь разве что 100. Чиновник отметил, что подвальные помещения там есть, благодаря им люди и выжили. Однако это не полноценное бомбоубежище.

Гайдай напомнил, что Северодонецк был обстрелян и вчера, 14 мая. Россияне совершили 11 артиллерийских атак. Были 9 раненых и даже двое погибших среди гражданских. Пострадавших привезли в ту же больницу.

Какая ситуация в Луганской области

Ситуация в Луганской области остается тяжелой. Обстрелы – постоянно. Вся инфраструктура разбита. По словам Гайдая, восстановить ее уже почти невозможно. Газ перекрыт на входе даже в Донецкую область. Луганская область еще продержится около 2 месяцев на остатках в трубах.

Гайдай отметил, что сначала люди не хотели эвакуироваться, а затем у власти уже не было возможности это обеспечить. Напомним, что из Северодонецка впервые за длительное время произошла эвакуация мирных людей. От обстрелов российских захватчиков удалось спасти 17 человек. Глава ОВА признается, что сейчас каждый проезд эвакуационного автобуса – это как лотерея: доедет или не доедет.

Враг пытается форсировать реку Северский Донец. Однако терпят неудачи и несут немалые потери в живой силе и технике.

Поэтому российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже отменили медкомиссию.

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