Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, даже когда эти бетонные укрытия пустые, они все равно ценные.

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"Староконстантинов – это аэродром, где есть бетонные укрытия. Видимо, они пытаются их поразить. Даже в пустом формате эти укрытия все равно ценные. Потому что если они будут разрушены, то самолет туда уже не поставишь. Поэтому или уничтожишь самолет, или хотя бы само укрытие", – объяснил он.

Когда враг выпускает "Кинжалы"

Ян Матвеев отметил, что в целом "Кинжалы" применяют в исключительных случаях, ведь их дорого изготавливать. Эти ракеты враг экономит для особых случаев. В частности, чтобы обнаружить, где размещены истребители F-16, успеть запустить ракеты, пытаться сделать это скрыто.

Потому что не просто так во всех украинских каналах появляются сигналы о том, что МиГ-31К взлетел. Спутники это видят, засекают, когда он взлетает. Соответственно пилоты и командиры F-16 тоже прекрасно это знают, других самолетов тоже. Самолеты, когда нужно, просто взлетают. Если ракета попадет на аэродром, то с гораздо меньшей вероятностью сможет поразить самолет,

– сказал военный аналитик.

Несмотря на все заявления российской пропаганды ракету "Кинжал" можно сбить. Это непростая задача, но нужно сбивать их с ЗРК Patriot.

Обратите внимание! 27 сентября в 16:57 Воздушные силы сообщили о том, что с аэродрома "Саваслейка" взлетели два борта МиГ-31К. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Через минуту они осуществили пуски ракет "Кинжал". На Староконстантинов было выпущено 2 ракеты.