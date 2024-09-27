Взрывы в регионе прогремели примерно в 17:04. Незадолго до этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Староконстантинова.

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Оккупанты запустили ракеты на Староконстантинов

В 16:57 Воздушные силы сообщили о том что с аэродрома "Саваслейка" взлетели два борта МиГ-31К. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

За минуту они осуществили пуски ракет "Кинжал". Фактически менее чем за 10 минут они долетели до Хмельницкой области. Тогда взрывы слышали в Староконстантинове.

Сначала Воздушные силы писали о том что на Староконстантинов было выпущено 4 ракеты. Однако позже защитники официально уточнили, что было зафиксировано 2 "Кинжалы".

По предварительным данным мониторинговых каналов, 2 другие были фальш-целями.

Последствия атаки пока неизвестны. Ожидаем официальную информацию от ОВА.

Отметим, что оккупанты атакуют Хмельницкую область второй день подряд.