Взрывы в регионе прогремели примерно в 17:04. Незадолго до этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Староконстантинова.
Смотрите также В Харькове прогремели взрывы
Оккупанты запустили ракеты на Староконстантинов
В 16:57 Воздушные силы сообщили о том что с аэродрома "Саваслейка" взлетели два борта МиГ-31К. По всей Украине объявили воздушную тревогу.
За минуту они осуществили пуски ракет "Кинжал". Фактически менее чем за 10 минут они долетели до Хмельницкой области. Тогда взрывы слышали в Староконстантинове.
Сначала Воздушные силы писали о том что на Староконстантинов было выпущено 4 ракеты. Однако позже защитники официально уточнили, что было зафиксировано 2 "Кинжалы".
По предварительным данным мониторинговых каналов, 2 другие были фальш-целями.
Последствия атаки пока неизвестны. Ожидаем официальную информацию от ОВА.
Отметим, что оккупанты атакуют Хмельницкую область второй день подряд.