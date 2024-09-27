Вибухи у регіоні пролунали приблизно о 17:04. Незадовго до цього Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Старокостянтинова.

Дивіться також У Харкові прогриміли вибухи

Окупанти запустили ракети на Старокостянтинів

О 16:57 Повітряні сили повідомили про те, що з аеродрому "Саваслейка" злетіли два борти МіГ-31К. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.

За хвилину вони здійснили пуски ракет "Кинджал". Фактично менш ніж за 10 хвилин вони долетіли до Хмельницької області. Тоді вибухи чули у Старокостянтинові.

Спершу Повітряні сили писали про те, що на Старокостянтинів було випущено 4 ракети. Однак пізніше захисники офіційно уточнили, що було зафіксовано 2 "Кинджали".

За попередніми даними моніторингових каналів, 2 інші були фальш-цілями.

Наслідки атаки наразі невідомі. Очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

Зазначимо, що окупанти атакують Хмельниччину другий день поспіль.