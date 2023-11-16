Службы уже смогли возобновить поставки электричества в населенном пункте. Этот факт доказывает, что россияне не прекращали атаки на энергоструктуру Украины.

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Очередная атака россиян

Россияне снова обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористической атаки на ТЭС серьезно повреждено оборудование. За последние недели это уже четвертая атака на эту ТЭС. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.

В результате российской атаки без света и водоснабжения остался населенный пункт, расположенный неподалеку от теплоэлектростанции. Соответствующие службы пытаются вернуть воду в город.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. Сейчас работаем над возвращением воды в город,

– написали в ДТЭК.

Также в структуре подчеркнули, что делают все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы.