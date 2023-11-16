Служби вже змогли відновити постачання електрики у населеному пункті. Цей факт доводить, що росіяни не припиняли атаки на енергоструктуру України.

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Чергова атака росіян

Росіяни знову обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Внаслідок терористичної атаки на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. За останні тижні це вже четверта атака на цю ТЕС. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.

Внаслідок російської атаки без світла та водопостачання залишився населений пункт, що розташований неподалік теплоелектростанції. Наразі відповідні служби намагаються повернути воду в місто.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі працюємо над поверненням води в місто,

– написали у ДТЕК.

Також у структурі наголосили, що роблять все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми.