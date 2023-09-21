Россияне атаковали Украину 43 крылатыми ракетами: Залужный рассказал о работе ПВО

Россияне под утро 21 сентября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг из стратегической авиации запустил сразу 43 крылатых ракеты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что во время этой атаки силам ПВО удалось сбить 36 крылатых ракет. Рассказываем подробнее о работе ПВО.

Читайте также Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября

Что известно о массированной атаке

Как отметил главнокомандующий, около 03:40 российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования. Речь идет о Х-101/Х-555/Х-55.

Всего зафиксировали пуски 43 крылатых ракет. Их выпустили из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса.

Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту,

– отметил он.

Силы ПВО сбили 36 крылатых ракет / Инфографика Воздушных сил ВСУ

По результатам боевой работы силы и средства Воздушных сил совместно с ПВО Сил обороны уничтожили 36 крылатых ракет. Чтобы отбиться от атаки, привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и другие средства.

Валерий Залужный добавил, что в 06:00 оккупанты били по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.

Кратко о последствиях ракетной атаки