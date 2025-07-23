По информации руководителя ОВА Александр Прокудина, у детей контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь, передает 24 Канал.

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Россияне намеренно целятся в детей

Бригада медиков прибыла вовремя и на месте оказала всю необходимую помощь. К сожалению, это не первый случай, когда российские оккупанты намеренно целятся в детей.

"Это еще одно преступление против украинских детей. Они не мишень. Но Россия постоянно доказывает обратное", – заявил председатель Херсонской областной организации партии "Слуга Народа", народный депутат Сергей Козырь.

Целенаправленная атака на детей в Белозерской громаде случается не впервые. Подобный случай был 9 июля в селе Правдиное. Тогда оккупанты атаковали с ударного дрона двор, где находился годовалый мальчик вместе с прабабушкой. К сожалению, ребенок погиб.

Такие случаи в очередной раз подтверждают нежелание россиян достичь мира. Главной целью Кремля остается нанесение наибольшего вреда украинцам. Кроме атак по гражданским, враг уничтожает культурные и исторические здания. Например, 14 июля оккупанты разрушили Дом культуры судостроителей, который датируется еще XIX веком.