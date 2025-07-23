За інформацією керівника ОВА Олександр Прокудіна, в дітей контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалим вже надали медичну допомогу, передає 24 Канал.

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Росіяни навмисно ціляться у дітей

Бригада медиків прибула вчасно й на місці надала всю необхідну допомогу. На жаль, це не перший випадок, коли російські окупанти навмисно ціляться у дітей.

"Це ще один злочин проти українських дітей. Вони не мішень. Але Росія постійно доводить протилежне", – заявив голова Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", народний депутат Сергій Козир.

Цілеспрямована атака на дітей у Білозерській громаді трапляється не вперше. Подібний випадок був 9 липня у селі Правдине. Тоді окупанти атакували з ударного дрона подвір'я, де перебував однорічний хлопчик разом з прабабусею. На жаль, дитина загинула.

Такі випадки вкотре підтверджують небажання росіян досягти миру. Головною ціллю Кремля залишається завдання якнайбільшої шкоди українцям. Окрім атак по цивільних, ворог знищує культурні та історичні будівлі. Наприклад, 14 липня окупанти зруйнували Будинок культури суднобудівників, який датується ще XIX століттям.