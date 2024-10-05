Кроме "Шахедов" россияне запускают дроны неустановленного типа: Игнат рассказал, что о них известно

Российские войска все чаще в дополнение к "Шахедам" применяют дроны неустановленного типа. Таким образом враг стремится перегрузить украинскую ПВО и провести воздушную разведку.

О новой тактике оккупантов рассказал исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. По его словам, эти дроны часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.

Читайте также В Румынии обнаружили обломки российского "Шахеда", атаковавшего Украину ночью

Какие дроны начали применять россияне

Юрий Игнат прокомментировал комбинированную российскую атаку в ночь на 5 октября. Он пояснил, что было сбито всего три "Шахеды", а остальные 10 БпЛА были локально потеряны в южных и северных регионах. Вероятно, это могли быть дроны других типов, идентификация которых, при обнаружении, проводится специалистами на земле.

В частности россияне все чаще используют дешевые БпЛА, в частности "Гербера", которые производятся врагом в трех вариантах: дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложная цель.

Что такое "Гербера" Это российский беспилотный летательный аппарат. Его называют упрощенной версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который в России переназвали в "Герань-2". Первые сообщения о новом российском беспилотнике "неустановленного типа" были датированы второй половиной июля 2024 года.

В то же время в Воздушных силах подчеркнули, что любая воздушная цель врага – лишь точка, маркер на мониторах ПВО. Окончательно выяснить, что именно летело и какая была полезная нагрузка, можно только по обломкам на земле.

Локально потерянные – термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, означает, что цель, которую сопровождали радиотехнические войска ВС – ударные или разведывательные БпЛА врага, исчезают с радаров, а это в свою очередь означает, что они или исчерпали запас топлива, или упали под воздействием средств РЭБ Сил обороны,

– рассказал Игнат.

Также довольно частыми являются случаи, когда вражеские цели возвращаются на территорию России или Беларуси.