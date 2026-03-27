Россияне атакуют Кривой Рог: под ударом промышленный район
- Российские войска обстреляли промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога вечером 27 марта, и попадания есть в жилом секторе.
- В городе раздавалась серия взрывов, и Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении вражеских БпЛА.
Российские войска обстреливают Кривой Рог. Атакованы промышленные и энергетические объекты.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
Что известно об обстреле Кривого Рога?
Вечером 27 марта российские войска атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Попадания есть и в жилом секторе. Известно в частности, что горят машины. На место направлены все оперативные службы.
Всего в городе звучала серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о приближении группы вражеских БпЛА к Кривому Рогу.
Кривой Рог атаковали и вчера
В Кривом Роге утром 26 марта прогремели взрывы в результате атаки "Шахедов", поврежден объект инфраструктуры. Никто не пострадал.
Всего под атакой страны-террористки оказались 3 района области. Кроме беспилотников, она била артиллерией.
Взрывы слышали на Никопольщине, в частности Марганецкой и Покровской громадах. А на Синельниковщине – Николаевской, Васильковской и Петропавловской.