Россияне атакуют Кривой Рог: под ударом промышленный район

Российские войска обстреливают Кривой Рог. Атакованы промышленные и энергетические объекты.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Что известно об обстреле Кривого Рога?

Вечером 27 марта российские войска атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Попадания есть и в жилом секторе. Известно в частности, что горят машины. На место направлены все оперативные службы.

Всего в городе звучала серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о приближении группы вражеских БпЛА к Кривому Рогу.



