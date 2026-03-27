Про це повідомив Олександр Вілкул.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу?
Ввечері 27 березня російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Влучання є і у житловому секторі. Відомо зокрема, що горять автівки. На місце направлено усі оперативні служби.
Загалом у місті лунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про наближення групи ворожих БпЛА до Кривого Рогу.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Кривий Ріг атакували і вчора
У Кривому Розі вранці 26 березня пролунали вибухи внаслідок атаки "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури. Ніхто не постраждав.
Загалом під атакою країни-терористки опинилися 3 райони області. Окрім безпілотників, вона била артилерією.
Вибухи чули на Нікопольщині, зокрема Марганецькій і Покровській громадах. А на Синельниківщині – Миколаївській, Васильківській і Петропавлівській.