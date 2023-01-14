Россияне атакуют ракетами Киев: взрывы прогремели еще до тревоги

Российские оккупанты 14 января атаковали Киев ракетами. Людей призывают оставаться в укрытиях гражданской защиты.

Виталий Кличко заявил, что враг атаковал Днепровский район. Туда отправились все службы.

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В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет,

– заявил мэр Киева.

В ОП раскрыли детали атаки

Взрывы в Киеве раздались еще до объявления воздушной тревоги. По состоянию на 10:10 тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Луганской областях. Также "красным" на карте тревог является временно оккупированный Крым.

Андрей Ермак обратился к украинцам с призывом не игнорировать воздушную тревогу. Кирилл Тимошенко рассказал, что враг атакует объекты критической инфраструктуры.

В Киевской области оккупанты попали в жилую застройку

Впоследствии Тимошенко сообщил, что в селе Копылов враг попал в жилую застройку.

"Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет", – заявил Тимошенко.

Людям напоминают, что когда сообщают о воздушной тревоге, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.