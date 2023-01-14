Россияне атакуют ракетами Киев: взрывы прогремели еще до тревоги
Источник:КМВА
Российские оккупанты 14 января атаковали Киев ракетами. Людей призывают оставаться в укрытиях гражданской защиты.
Виталий Кличко заявил, что враг атаковал Днепровский район. Туда отправились все службы.
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В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет,
– заявил мэр Киева.
В ОП раскрыли детали атаки
Андрей Ермак обратился к украинцам с призывом не игнорировать воздушную тревогу. Кирилл Тимошенко рассказал, что враг атакует объекты критической инфраструктуры.
В Киевской области оккупанты попали в жилую застройку
Впоследствии Тимошенко сообщил, что в селе Копылов враг попал в жилую застройку.
"Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет", – заявил Тимошенко.Заметьте! Людям напоминают, что когда сообщают о воздушной тревоге, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.