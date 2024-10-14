Россияне атакуют на Курщине и подошли под Мирноград: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация по всей линии фронта остается сложной и напряженной. На отдельных участках в районах Донецкой и Курской областей на прошлой неделе ситуация была особенно тяжелой.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 7 по 13 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Что происходит в Курской области

В течение последних недель россияне постоянно пытались пробить оборону украинских войск на северном фланге образованного ранее плацдарма в Курской области. К сожалению, по данным аналитиков DeepState, на прошлой неделе им это удалось. 10 октября враг начал массированную атаку на позиции украинских защитников, захватив ряд позиций и населенные пункты Зеленый Шлях и Любимовка. К концу недели Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, хотя о восстановлении всех утраченных позиций речь не идет.



Как изменилась ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне сосредоточили на Курщине около 50 000 захватчиков, значительную часть из которых сняли с других направлений фронта. Пока неизвестно, на сколько враг ослабил свои группировки на других направлениях и какие это будет иметь для него последствия.

13 октября аналитики DeepState опубликовали информацию о расстреле россиянами 9 украинских военнопленных в районе села Новоивановка Курской области. Россияне раздели бойцов, которые сдались в плен, и убили их. Украина начала расследование. Только в октябре россияне убили по меньшей мере 27 украинских пленных и также в этом месяце стало известно о казни 4 украинских бойцов на агрегатном заводе в Волчанске.

Россияне почти дошли до реки Оскол

В районе Купянска россияне продолжают штурмовать позиции Сил обороны в районах сел Синьковка, Ивановка, Колесниковка и Кругляковка. Основные усилия врага в этом районе сосредоточены на плацдарме между Колесниковкой и Кругляковкой в направлении реки Оскол. От линии соприкосновения до берега остается несколько сотен метров

Вероятно, россияне планируют дойти до берега, а тогда продолжать вести наступление в двух направлениях – на Кившаровку и Купянск на севере и на Боровую на юге. Оккупанты продолжают осуществлять попытки вытеснить украинские войска с левого берега реки Оскол, чтобы высвободить некоторые силы и отправить на другие направления.





Купянское направление / Карта DeepStateMAP

Враг хочет полностью оккупировать Луганщину

Сложной остается ситуация в Луганской области, ведь россияне нацелены на полную оккупацию региона. Еще в июле 2022 года враг заявил о якобы полном контроле, хотя тогда продолжались еще бои в Белогоровке. Впоследствии это село было оккупировано, однако под контролем россиян оно пробыло считанные недели и в сентябре Силы обороны освободили Белогоровку и ряд других населенных пунктов на западе области. Теперь же россияне стремятся захватить их повторно.

На прошлой неделе россияне провели штурмы в районе Стельмаховки, продвинувшись к селу с направлений Коломыйчихи и Новоселовского, а также оккупировали соседнюю Мясожаровку. В районе Андреевки россияне еще на прошлой неделе вышли на админграницу между Луганщиной и Харьковщиной.





Ситуация на Луганщине в районе Стельмаховки / Карта DeepStateMAP

Если в районе Надежды, Твердохлебово и Новоегоровки относительное затишье, то в Макеевке и Невском продолжаются постоянные штурмы. Враг надеется продвинуться и захватить Грековку и Новолюбовку соответственно. Также враг не прекращает давление на село Белогоровка.



Район Макеевки и Невского / Карта DeepStateMAP

Бои за Торецк

Сложной остается и ситуация в Торецке Донецкой области. Неделей ранее россиянам удалось дойти до центральной части города. В целом враг давит в городе с трех направлений и увеличивает зону контроля. Хотя в городской военной администрации говорят, что Силы обороны контролируют около половины города, на карте видно, что большая часть Торецка под контролем ВСУ.

Также россияне атакуют в направлении Дачного, а вблизи Зализного стремятся продвинуться к окраинам Торецка. Продолжаются бои в Нелиповке, Нью-Йорке и вблизи Сухой Балки, где на прошлой неделе врагу удалось продвинуться.





Торецкое направление / Карта DeepStateMAP

Россияне под Мирноградом

На Покровском направлении на прошлой неделе россияне оккупировали сразу 3 села, за которые длительное время шли бои, а именно Крутой Яр, Красный Яр и Николаевку. Последняя оставалась единственным населенным пунктом, который отделял россиян и Мирноград. Поэтому сейчас расстояние от линии соприкосновения до города составляет чуть больше километра.

После оккупации этих сел россияне также пытались продвигаться в направлении Покровска, однако вблизи Сухого Яра Силы обороны отбили вражеские атаки и даже восстановили некоторые позиции, утраченные ранее.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Селидово тем временем вражеский план взять город в "клешни" пока не удается реализовывать. Продвижений на северном фланге возле Селидово не зафиксировано, одновременно на южном фланге враг продвигается в Цукурино в юго-западном направлении.

Также оккупанты давят на Измайловку и Горняк, оккупировали Желанное Первое и пытаются наступать на Желанное Второе.





Район Селидово / Карта DeepStateMAP

Вражеский клин возле Курахово

После оккупации Угледара, Курахово остается одним из последних городов на юге подконтрольной Украине части Донецкой области. А после того, как завершились бои за Красногоровку – город стал следующей целью россиян. Враг на прошлой неделе прорвал оборону наших войск в районе села Островское, что у самого Курахово.

Очевидно, враг стремится зайти в Курахово именно с Островского, однако также оккупанты давят на Максимильяновку, ведь в случае ее захвата откроется еще один путь наступления на Курахово. По состоянию на сейчас враг оккупировал восточную часть села.





Ситуация в районе Курахово / Карта DeepStateMAP

Наступления россиян после захвата Угледара

После того как россияне оккупировали Угледар, вражеские войска продолжают вести наступательные действия на Угледарском направлении, в частности в районах Водяного, Катериновки и Золотой Нивы, а также в направлении Богоявленки.





Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Активизация врага на Запорожье и на Кинбурнской косе

На прошлой неделе стало известно об активизации вражеских войск в Запорожской области. В частности, аналитики DeepState уточнили линию фронта в районе села Работино, за которое длительное время идут сложные бои. Враг захватил большую часть поселка, точнее то, что осталось от него после боев.





Как изменилась ситуация в Работино / Карта DeepStateMAP

Также активизировались вражеские диверсионные группы в районе прифронтового села Каменское, что когда-то было на берегу Каховского водохранилища. Возле населенного пункта существенно увеличилась серая зона.



Ситуация в Каменском / Карта DeepStateMAP

Также на прошлой неделе стало известно о том, что враг активизировался на Кинбурнской косе – единственной части Николаевской области, которая с 2022 года остается в российской оккупации. Несмотря на удары Сил обороны ранее, враг накапливает силы на косе, вероятно, с намерением начинать новые штурмы. Таким образом, под угрозой оказывается прибрежная территория Николаевской области, особенно район Очакова.

Нужно всегда поддерживать Силы обороны

Ситуация на фронте сложная и это факт. И только благодаря людям, которые сейчас на фронте, вражеские войска не продвигаются под Киевом, Одессой, Львовом, Винницей или другими украинскими регионами.

Поэтому каждый из нас имеет сейчас только два пути – быть в армии или быть для армии, иначе враг воплотит свой план уничтожения Украины и украинцев.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.