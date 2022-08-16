Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, он рассказал и о том, какая судьба ждет крымский мост.

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Беглецы из Крыма – это не законные жители Крыма

Подоляк рассказал, что беглецы из Крыма, ныне истерически пытающиеся покинуть полуостров, это не те люди, которые были жителями Крыма до 2014 года.

Это саранча, привезенная и захватившая здания наших граждан, которые они оставили при вынужденной депортации, когда они переехали на материковую часть Украины,

– отметил советник руководителя Офиса Президента.

Их побег – абсолютно логичный

По его словам, побег этой "саранчи" – абсолютно логичный. Потому что все 8 лет они понимали, что живут в украденной квартире, пользуются украденным имуществом. И, можно сказать, они все время готовились к тому, что однажды им придется в такой истерике с криками "Мамочка, спаси!" бежать из Крыма.

Они внутренне вообще счастливы, если убегут. Почему? Потому что они использовали 8 лет чужого имущества, использовали его бесплатно. А сегодня они не будут нести за это юридическую ответственность, если успеют убежать,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что у них еще остается время для побега. Может быть, несколько месяцев. Чем ближе к зиме, тем меньше шансов, что им не придется юридически платить за незаконное использование чужого имущества.

Подоляк о крымской "саранче", которая жила в чужих домах: смотрите видео

россия должна платить за все, что она творила в Украине с 2014 года

Подоляк также отметил, что россия должна платить за все, что творила в Украине с 2014 года. В частности, и за присвоение в Крыму имущества украинцев и крымских татар.

"И вообще, со стороны крымских татар будет очень много претензий к россиянам. Потому что они издевались над ними над этническим принципом, что недопустимо в современном мире", – подытожил Подоляк.

Керченский мост должен быть снесен

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Подоляк также рассказал и о будущей судьбе крымского моста. Он отметил, Крым – юридически территория Украины. Это отмечено в международных документах. А крымский мост – это незаконное строительство на территории Украины. И он должен быть снесен.

"Юридически такого моста в Украине нет", – подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

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