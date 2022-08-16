Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Крім того, він розказав і про те, яка доля чекає на кримський міст.

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Втікачі з Криму – це не законні жителі Криму

Подоляк розказав, що втікачі з Криму, які нині істерично намагаються залишити півострів, це не ті люди, які були жителями Криму до 2014 року.

Це сарана, яку привезли, і яка захопила будівлі наших громадян, які вони залишили при вимушеній депортації, коли вони переїхали на материкову частину України,

– зазначив радник керівника Офісу Президента.

Їхня втеча – абсолютно логічна

За його словами, втеча цієї "сарани" – абсолютно логічна. Тому що всі 8 років вони розуміли, що живуть у вкраденій квартирі, користуються вкраденим майном. І, можна сказати, вони весь час готувались до того, що одного дня їм доведеться в ось такій істериці з криками "Мамочка, спасі!" тікати з Криму.

Вони внутрішньо взагалі щасливі, якщо втечуть. Чому? Тому що вони використовували 8 років чуже майно, використовували його безкоштовно. А сьогодні вони не будуть нести за це юридичної відповідальності, якщо встигнуть втекти,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що в них ще лишається певний час для втечі. Можливо, кілька місяців. Чим ближче до зими, тим менше шансів, що їм не доведеться юридично платити за незаконне використання чужого майна.

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росія має платити за все, що вона коїла в Україні з 2014 року

Подоляк також зауважив, що росія має платити за все, що коїла в Україні з 2014 року. Зокрема і за привласнення в Криму майна українців і кримських татар.

"І взагалі, з боку кримських татар буде дуже багато претензій до росіян. Бо вони знущались над ними з етнічного принципу, що неприпустимо в сучасному світі", – підсумував Подоляк.

Керченський міст має бути знесений

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Подоляк також розповів і про майбутню долю кримського мосту. Він зазначив, Крим – юридично територія України. Це зафіксовано в міжнародних документах. А кримський міст – це незаконне будівництво на території України. І він має бути знесеним.

"Юридично такого мосту в Україні немає", – наголосив радник керівника Офісу Президента.

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