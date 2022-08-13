Оккупанты бегут с правого берега Днепра: могут выехать в Мелитополь

В Херсонской области повредили все логистически важные мосты. Теперь руководящий состав российских убийц эвакуируется на левый берег Днепра.

Оккупанты передислоцируются из Херсона в Мелитополь на Запорожье. Об этом для 24 канала рассказал мэр Иван Федоров.

К теме В Мелитополе партизаны "поджарили" коллаборанта шостака: Федоров рассказал детали

"Наши силы сопротивления, партизаны будут рады их встречать", – отметил мэр.

Хороший знак

По словам мэра, есть уже первые четкие сообщения, что кто-то с Херсонщины переехал в Мелитополь, поскольку это ближайшая точка к Крыму. Теперь нужно установить, кто из руководителей оккупантов попал в город.

Наши спецслужбы сообщат об этом. А то, что россияне бегут с правого берега Днепра – это хороший знак, которого давно ждали,

– подчеркнул Федоров.

Взрывы в оккупированном Мелитополе

Местные жители Мелитополя сообщали о взрывах 13 августа. Они прозвучали примерно в 15:40. Мэр Федоров отметил, что удалось поразить 2 позиции оккупантов.

Первый взрыв прогремел возле военкомата в нижней части города. Второй – в лесопарке на окраине. Пока нет информации о количестве потерь захватчиков.

Обратите внимание – Иван Федоров о последних событиях в Мелитополе: смотрите видео