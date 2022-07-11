россияне беспощадно били артиллерией по Югу, в Бахмутском районе запустили штурмовики

Продолжается 138 день героической борьбы Украины с российскими оккупантами. Враг продолжает наступление на Востоке и попытки удержать позиции на Юге, но наши воины эффективно противодействуют ему.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили ситуацию на линии фронта по состоянию на 11 июля. Враг не прекращает попыток продвинуться, но ему не удается воплотить свои планы в жизнь.

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Текущая ситуация на фронте: сводка Генштаба

Южнобужское направление

российские оккупанты пытаются удержать свои позиции и помешать продвижению ВСУ. Они оказывают огневое влияние по позициям наших героев, а также ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Под вражеским огнем оказались Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Великая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Червоная Долина, Партизанское, Благодатное, Котлярево, Шевченково, Украинка и Прибужское.

Донбасс, Запорожье и Восток

На Бахмутском направлении враг продолжил артиллерийские обстрелы, его снаряды были направлены на Часов Яр, Берестово, Покровское, Соледар, Зайцево, Вершину, Новолуганское, Клищиевку, Кодему и Нью-Йорк. В районе Покровского и Яковлевки враг совершил авиаудар самолетами Су-25.

Крупнокалиберной артиллерией российские оккупанты обстреляли города и села на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков враг бил в районах Харькова, Базалиевки, Петровки, Русских Тишков, Коробочкино, Слатино, Прудянки, Нового, Рубежного, Благодатного, Кутузовки, Золочева, Черкасских Тишков. Возле Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки российские оккупанты вели обстрелы с вертолетов Ка-52.

россияне сохраняют активность и на Славянском направлении. Возле Богородничего они нанесли авиаудар, а районы Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Курульки, Черкасского, Краснополья, Маяка и Новониколаевки "накрыли" ствольной и реактивной артиллерией.

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