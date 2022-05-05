Россияне беспощадно обстреливают Николаев: куда попали в течение суток
Источник:Оперативное командование "Юг"
Оккупанты продолжают бить по Николаеву и области. В результате вражеских ударов разрушения получили жилые дома. Также повреждена критическая инфраструктура города.
Как отмечают в Оперативном командовании "Юг", оккупанты не вели активных наступательных действий в сторону Николаева. За прошедшие сутки они обстреливали его с помощью РСЗО "Смерч".
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Атакуют запрещенными кассетными снарядами
Оккупанты продолжают обстреливать Николаев системами залпового огня. Они атакуют его с помощью кассетных снарядов, запрещенных Международным гуманитарным правом.
Ударяют российские захватчики по жилым домам, а также промышленным кварталам города. Это делают они для того, чтобы нанести максимальное поражение. В результате атак повреждены газовые трубы, оборвана контактная линия "Электротранса". Также уничтожены жилые дома. Кроме того, в городе за минувшие сутки произошло 4 пожара. Предварительная информация свидетельствует о ранении одного человека.
Поздним вечером военные страны-агрессора попали еще и по району зоопарка. Также существенные разрушения потерпела одна из местных школ. Какая ситуация с пострадавшими в результате этого удара – пока уточняется.
Атакуют оккупанты также Николаевскую область
Что в Николаевской области, что в Херсонской области враги используют одну и ту же методику. Они бьют по тем селам, которые вынуждены были покинуть из-за атаки украинских военных. Поэтому оккупанты буквально разрушают дотла частные дома проживающих в населенных пунктах.
Украинские ВСУ уничтожают врагов и их технику
Так, стало известно о "приземлении" беспилотника "Орлан-10". Он пытался разведать позиции ВСУ в Николаевской области. Но наши зенитно-ракетные подразделения сбили вражеское устройство.
Всего за минувшие сутки наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали 130 целей врага. В результате 50 оккупантов присоединились к рядам "двухсотых". Всего уничтожены 11 единиц вражеской техники:
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 5 единиц бронированной техники;
- 2 единицы автомобильной техники;
- 1 беспилотный летательный аппарат.
Что касается корабельной группировки российских военных в Черном море, то она существенно не изменилась. Известно, что в боевой готовности находятся сразу три ракетных корабля, а также одна подводная лодка. Они в любой момент могут атаковать наши территории, но Силы ПВО контролируют ситуацию и предотвращают это.
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