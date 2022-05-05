Россияне беспощадно обстреливают Николаев: куда попали в течение суток

Оккупанты продолжают бить по Николаеву и области. В результате вражеских ударов разрушения получили жилые дома. Также повреждена критическая инфраструктура города.

Как отмечают в Оперативном командовании "Юг", оккупанты не вели активных наступательных действий в сторону Николаева. За прошедшие сутки они обстреливали его с помощью РСЗО "Смерч".

Читайте также ВСУ уволили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

Атакуют запрещенными кассетными снарядами

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев системами залпового огня. Они атакуют его с помощью кассетных снарядов, запрещенных Международным гуманитарным правом.

Ударяют российские захватчики по жилым домам, а также промышленным кварталам города. Это делают они для того, чтобы нанести максимальное поражение. В результате атак повреждены газовые трубы, оборвана контактная линия "Электротранса". Также уничтожены жилые дома. Кроме того, в городе за минувшие сутки произошло 4 пожара. Предварительная информация свидетельствует о ранении одного человека.

Поздним вечером военные страны-агрессора попали еще и по району зоопарка. Также существенные разрушения потерпела одна из местных школ. Какая ситуация с пострадавшими в результате этого удара – пока уточняется.

Атакуют оккупанты также Николаевскую область

Что в Николаевской области, что в Херсонской области враги используют одну и ту же методику. Они бьют по тем селам, которые вынуждены были покинуть из-за атаки украинских военных. Поэтому оккупанты буквально разрушают дотла частные дома проживающих в населенных пунктах.

Украинские ВСУ уничтожают врагов и их технику

Так, стало известно о "приземлении" беспилотника "Орлан-10". Он пытался разведать позиции ВСУ в Николаевской области. Но наши зенитно-ракетные подразделения сбили вражеское устройство.

Всего за минувшие сутки наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали 130 целей врага. В результате 50 оккупантов присоединились к рядам "двухсотых". Всего уничтожены 11 единиц вражеской техники:

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

5 единиц бронированной техники;

2 единицы автомобильной техники;

1 беспилотный летательный аппарат.

Что касается корабельной группировки российских военных в Черном море, то она существенно не изменилась. Известно, что в боевой готовности находятся сразу три ракетных корабля, а также одна подводная лодка. Они в любой момент могут атаковать наши территории, но Силы ПВО контролируют ситуацию и предотвращают это.

Стоит внимания – Утренняя сводка от Воздушных сил за 5 мая: смотрите видео