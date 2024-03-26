Взрывы в городе прогремели почти одновременно с сигналом воздушной тревоги, ведь ракеты долетели из Крыма в Киев за считанные секунды. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, есть ли у Украины разведывательные или локационные ресурсы, чтобы видеть запуски "Цирконов".

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Два способа обнаружения пуска

Воздушные силы могут отслеживать запуск "Кинжалов" благодаря взлету МиГ-31, что дает дополнительные минуты для того, чтобы спрятаться в укрытие. Старт скоростных ракет опасен тем, что в Украине нет разветвленной системы контроля на восходящей траектории полета ракеты.

Наша страна имела хорошую систему радиотехнической разведки "Кольчуга-М", которая изготавливалась в Донецке. Она способна видеть на дальности полтысячи километров. Причем там есть даже система сканирования загоризонтной дальности, поэтому "Цирконы" можно было бы видеть и перехватывать даже на восходящей траектории.

"Кольчуга-М" – украинская автоматизированная станция радиотехнической разведки, которая работает по принципу пассивного радара. Из-за отсутствия активных излучений, "Кольчуга" не может быть обнаружена средствами радиоэлектронной разведки противника. Мобильная станция базируется на двух шасси повышенной проходимости КрАЗ-260.

Сейчас, вероятнее всего, с нами делятся информацией союзники – страны НАТО. Их системы обнаружения способны фиксировать пуски баллистических ракет, которые стартуют вертикально.

Зафиксировать пуск "Циркона", кроме наших партнеров и дальних систем "Кольчуга-М", больше не как. Одна надежда на передачу информации о старте ракеты от наших партнеров. Эти ракеты очень опасны для мирного населения, поэтому связь с союзниками крайне важна,

– сказал Свитан.

Сколько "Цирконов" у россиян

Новые ракеты, которые наносят серьезный ущерб Украине, россияне смогли изготовить и поставить на производство после 2014 года. Минские договоренности дали возможность путинской армии создать их в достаточном количестве.

Некоторые ракеты, в частности "Циркон" и "Кинжал", недавно поставлены на боевое дежурство. Например, "Циркон" – 4 января 2023 года.

Всего год эта ракета на боевом дежурстве. То есть, производство больше чем "Кинжалов" точно не будет. Несколько десятков. Поэтому оккупанты не используют "Цирконы" массово. В течение последнего года мы их почти и не видели,

– добавил военный эксперт.

К тому же он заметил, то, что "Цирконы" стали на боевое дежурство еще не означает, что эти ракеты прошли все испытания. Возможно, сейчас они в боевой обстановке и проходят все испытания.

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