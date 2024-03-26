Взрывы в городе прогремели почти одновременно с сигналом воздушной тревоги, ведь ракеты долетели из Крыма в Киев за считанные секунды. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, есть ли у Украины разведывательные или локационные ресурсы, чтобы видеть запуски "Цирконов".
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Два способа обнаружения пуска
Воздушные силы могут отслеживать запуск "Кинжалов" благодаря взлету МиГ-31, что дает дополнительные минуты для того, чтобы спрятаться в укрытие. Старт скоростных ракет опасен тем, что в Украине нет разветвленной системы контроля на восходящей траектории полета ракеты.
Наша страна имела хорошую систему радиотехнической разведки "Кольчуга-М", которая изготавливалась в Донецке. Она способна видеть на дальности полтысячи километров. Причем там есть даже система сканирования загоризонтной дальности, поэтому "Цирконы" можно было бы видеть и перехватывать даже на восходящей траектории.
Сейчас, вероятнее всего, с нами делятся информацией союзники – страны НАТО. Их системы обнаружения способны фиксировать пуски баллистических ракет, которые стартуют вертикально.
Зафиксировать пуск "Циркона", кроме наших партнеров и дальних систем "Кольчуга-М", больше не как. Одна надежда на передачу информации о старте ракеты от наших партнеров. Эти ракеты очень опасны для мирного населения, поэтому связь с союзниками крайне важна,
– сказал Свитан.
Сколько "Цирконов" у россиян
Новые ракеты, которые наносят серьезный ущерб Украине, россияне смогли изготовить и поставить на производство после 2014 года. Минские договоренности дали возможность путинской армии создать их в достаточном количестве.
Некоторые ракеты, в частности "Циркон" и "Кинжал", недавно поставлены на боевое дежурство. Например, "Циркон" – 4 января 2023 года.
Всего год эта ракета на боевом дежурстве. То есть, производство больше чем "Кинжалов" точно не будет. Несколько десятков. Поэтому оккупанты не используют "Цирконы" массово. В течение последнего года мы их почти и не видели,
– добавил военный эксперт.
К тому же он заметил, то, что "Цирконы" стали на боевое дежурство еще не означает, что эти ракеты прошли все испытания. Возможно, сейчас они в боевой обстановке и проходят все испытания.
Обстрел Киева 25 марта: кратко
- Воздушные силы уничтожили две баллистические ракеты над Киевом. Однако последствия ракетной атаки зафиксировали в четырех районах столицы.
- В результате вражеского удара есть по меньшей мере 10 пострадавших. Также после обстрела уничтожен корпус художественной академии имени Михаила Бойчука.
- В Defense Express отметили, что во время атаки 25 марта оккупанты снова использовали свою новейшую ракету – ЗМ22 "Циркон". Известно, что впервые эту ракету враг использовал 7 февраля во время неудачной попытки атаковать Киев.