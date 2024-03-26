Вибухи у місті пролунали майже одночасно з сигналом повітряної тривоги, адже ракети долетіли з Криму до Києва за лічені секунди. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, чи є в України розвідувальні або локаційні ресурси, аби бачити запуски "Цирконів".

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Два способи виявляння пуску

Повітряні сили можуть відстежувати запуск "Кинджалів" завдяки зльоту МіГ-31, що дає додаткові хвилини для того, аби сховатися в укриття. Старт швидкісних ракет небезпечний тим, що в Україні немає розгалуженої системи контролю на висхідній траєкторії польоту ракети.

Наша країна мала хорошу систему радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М", яка виготовлялася у Донецьку. Вона здатна бачити на дальності пів тисячі кілометрів. При чому там є навіть система сканування загоризонтної дальності, тому "Циркони" можна було б бачити й перехоплювати навіть на висхідній траєкторії.

"Кольчуга-М" – українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки, яка працю за принципом пасивного радару. Через відсутність активних випромінювань, "Кольчуга" не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки противника. Мобільна станція базується на двох шасі підвищеної прохідності КрАЗ-260.

Наразі, найімовірніше, з нами діляться інформацією союзники – країни НАТО. Їхні системи виявлення здатні фіксувати пуски балістичних ракет, які стартують вертикально.

Зафіксувати пуск "Циркона", окрім наших партнерів й дальніх систем "Кольчуга-М", більше немає як. Одна надія на передання інформації про старт ракети від наших партнерів. Ці ракети дуже небезпечні для мирного населення, тому зв'язок із союзниками вкрай важливий,

– мовив Світан.

Скільки "Цирконів" у росіян

Нові ракети, які завдають серйозної шкоди Україні, росіяни змогли виготовити й поставити на виробництво після 2014 року. Мінські домовленості дали можливість путінській армії створити їх у достатній кількості.

Деякі ракети, зокрема "Циркон" та "Кинджал", нещодавно поставлені на бойове чергування. Наприклад, "Циркон" – 4 січня 2023 року.

Всього рік ця ракета на бойовому чергуванні. Тобто, виробництво більше ніж "Кинджалів" точно не буде. Декілька десятків. Через це окупанти не використовують "Циркони" масово. Протягом останнього року ми їх майже й не бачили,

– додав військовий експерт.

До того ж він зауважив, те, що "Циркони" стали на бойове чергування ще не означає, що ці ракети пройшли всі випробування. Можливо, зараз вони у бойовій обстановці й проходять всі випробування.

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