Россияне паникуют, что ВСУ могут дойти до Москвы за 7 часов

После последних новостей с Юга Украины россиянам становится страшно. Они боятся, что Вооруженные Силы Украины могут и в Москву наведаться.

Риторика россиян о "Киеве за 3 дня" уже изменилась, теперь они боятся, чтобы не было "Москвы за 7 часов". Активист и военный Сергей Стерненко распространил скриншот с российским телеграм-каналов.

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Россияне боятся, что ВСУ "придут в гости"

Российские политологи уже рассматривают вероятность того, что украинские военные могут добраться до Москвы. Мол, сейчас ВСУ могут "воспользоваться ситуацией" и сформировать группировки из 20 – 30 тысяч человек и за одну ночь пройти Белгород, Орел или Брянск.

Далее, всего за 7 – 8 часов ВСУ блокируют несколько стратегических трасс от Смоленска до Рязани – и уже возле Кремля.



Российский политолог расписал сценарий, как ВСУ заходят в Москву / Скриншот Сергея Стерненко

Такое развитие событий, к сожалению, маловероятно. Наши военные – не российские оккупанты. Они не захватывают землю и не вторгаются на территорию независимых государств. Задача Вооруженных сил Украины – выгнать захватчиков из наших городов и сел. Так что россияне могут не паниковать.

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У россиян "пылает" из-за того, что их военные отошли из Херсона. Они не понимают, зачем было захватывать город, чтобы потом из него уйти. В то же время, верить в то, что ВСУ "подвинули" их войска, россияне не хотят. Им больше нравится история о "жесте доброй воли".