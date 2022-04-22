Россияне больше ценят технику, чем своих людей, – Мусиенко

У оккупантов есть проблемы с изготовлением техники. Поэтому для России не является первоочередным вопрос жизни солдат.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Александр Мусиенко.

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"Как показала практика, то они более-менее современную технику стараются сохранить, а человеческие жизни они не очень ценят", – сказал Мусиенко.

Россияне скрывают потери

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия скрывает потери личного состава на крейсере "Москва". Он отметил, что оккупантам удалось эвакуировать только 58 человек из 510 человек.

Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают,

– заявил Данилов.

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