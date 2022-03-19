Россияне бросили в Черниговской области боеспособную технику, чтобы не попасть под обстрелы
19 марта 2022 , 11:57Читати новину українською
Российские оккупанты решили отступить без техники, чтобы спастись от обстрела со стороны украинских войск. Оставленная техника теперь будет использована украинскими военными.
Такие факты были выявлены в Черниговской области. Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, на котором украинские бойцы рассматривают брошенную врагами МТ-ЛБ.
Стоящее В Украине уничтожили уже более 14 400 российских оккупантов
По данным военных, она была вполне боеспособной.
Теперь эта техника уже служит в пользу Украины.
Видео заброшенной военной техники оккупантов
(осторожно, ненормативная лексика, 18+)