Россияне бросили в Черниговской области боеспособную технику, чтобы не попасть под обстрелы

Российские оккупанты решили отступить без техники, чтобы спастись от обстрела со стороны украинских войск. Оставленная техника теперь будет использована украинскими военными.

Такие факты были выявлены в Черниговской области. Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, на котором украинские бойцы рассматривают брошенную врагами МТ-ЛБ.

Стоящее В Украине уничтожили уже более 14 400 российских оккупантов

По данным военных, она была вполне боеспособной.

Теперь эта техника уже служит в пользу Украины.

Видео заброшенной военной техники оккупантов

(осторожно, ненормативная лексика, 18+)