Когда мы подойдем на админграницы Крыма, увидите, как россияне будут убегать, – Зеленский

Украинские военные точно деоккупируют захваченный россиянами Крым. И сделать это будет легче, чем то, что происходит на фронте сейчас.

Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

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По словам Зеленского, Владимир Путин 10 лет промывал мозг людям в Крыму.

Вы даже не представляете, когда мы подойдем к админгранице с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Сейчас они роют окопы. Хотя раньше они говорили, что будут вкладывать миллиарды в Крым. 10 лет прошло. Какие миллиарды? Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей,

– заметил он.

Украинский лидер отметил, что Россия сама заставляла своих же граждан ехать в Крым. Он добавил, что страна-агрессор не развивает, а милитаризует полуостров.

"Они будут бежать из Крыма. И будут бежать быстрее, чем из Донбасса", – подчеркнул Зеленский.

Готовят ли россияне "жест доброй воли" в Крыму

Ранее руководитель объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне опустошили свои склады с бронетехникой во временно оккупированном Крыму. Так что в сети появились теории, что враг может готовиться к "жесту доброй воли" с полуострова.

Собеседница акцентировала, что даже "жесты доброй воли", которые россияне уже осуществляли, были спровоцированы очень мощной и тщательно спланированной работой Сил обороны Украины. Как примеры, она вспомнила Антоновский мост, по которому россияне бежали из Херсона на левобережье Херсонской области, и катера, которыми россияне сбежали с острова Змеиный.