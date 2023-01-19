Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Старая и неточная ракета Х-22 в Днепре должна была попасть не в дом.

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Ракеты Х-22 дефективны и неточные.

Коваленко рассказал, что россияне снова начали использовать ракеты Х-22. Они отлично знают трудности этого орудия. Это старая, дефективная, неточная ракета, еще и имеющая проблемы с топливом. Ее используют на расстоянии 150 – 200 километров, а вот на расстоянии 600 километров у нее просто может закончиться топливо, и она упадет на пути.

У нас в Черном море несколько таких ракет уже есть на дне. Ими пытались обстреливать Одессу и Одесскую область. Следовательно, использовать Х-22 как высокоточное и эффективное оружие невозможно. Россияне и дальше будут использовать элементы давления, уничтожая критическую инфраструктуру,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он добавил, что россияне будут запускать высокоточные Х-101, "Калибры" и т.д. А Х-22 будут использовать, чтобы отвлекать ПВО. Неточные дефективные ракеты могут быть направлены на жилые кварталы, но с таким использованием могут попасть куда угодно.

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Россияне будут направлять ракеты на критическую инфраструктуру, но…

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", даже если как цель для Х-22 россияне обозначат ТЭС, ГЭС и т.д., она настолько неточной и дефективной, что может попасть куда угодно. Это им известно еще со времен СССР.

"Их командование очень хорошо знает, что ракета не попадет в цель. Вблизи таких объектов, подстанций расположены жилые кварталы, в 500 – 600 метрах от них", – отметил Коваленко.

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