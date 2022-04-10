Россияне были в шоке от нашей техники, не верили, что мы производим "Казаки", – работница ЧАЭС
10 апреля 2022 , 20:03Читати новину українською
Источник:Суспільне
Сотрудница ЧАЭС Людмила Козак рассказала об оккупации станции. Враг был шокирован украинским бронеавтомобилем "Казак".
Как сообщила Людмила Козак, враг постоянно производил ротацию на станции. На объекте было много техники и оружия оккупантов.
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Оборудование и "Казаки"
Захватив станцию, оккупанты забрали украинские бронеавтомобили "Казак" и нанесли на них свои символы.
Они были в шоке, у них такой техники нет. Они охали-ахали, спрашивали, где мы взяли. Не верили, что Украина может производить такие машины,
– рассказала Людмила Козак.
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