Россияне были в шоке от нашей техники, не верили, что мы производим "Казаки", – работница ЧАЭС

Сотрудница ЧАЭС Людмила Козак рассказала об оккупации станции. Враг был шокирован украинским бронеавтомобилем "Казак".

Как сообщила Людмила Козак, враг постоянно производил ротацию на станции. На объекте было много техники и оружия оккупантов.

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Оборудование и "Казаки"

Захватив станцию, оккупанты забрали украинские бронеавтомобили "Казак" и нанесли на них свои символы.

Они были в шоке, у них такой техники нет. Они охали-ахали, спрашивали, где мы взяли. Не верили, что Украина может производить такие машины,

– рассказала Людмила Козак.

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