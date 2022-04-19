Россияне час штурмовали позиции ВСУ возле Александровки: у врага не было успеха и он отступил

На юге Украины продолжаются бои наших героев с российскими оккупантами. Враг попытался нанести удар возле Александровки, но потерпел неудачу и потери.

Россияне попытались атаковать позиции ВСУ возле Александровки. Бой длился почти час.

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Неудача врага

Как сообщило ОК "Юг", атака россиян окончилась неудачей. Наши герои сохранили свои позиции, а оккупанты были вынуждены отступить для восстановления сил.

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