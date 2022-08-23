Всех, кто едет на оккупированный Юг, россияне записывают "беженцами": для чего – объяснили в ISW

Оккупационные войска россии начали записывать как "искателей временного убежища" каждого, кто прибывает на оккупированную территорию Юга Украины. Потому можно считать, что сейчас коллаборанты скрыто объявили независимость.

К такому выводу пришли специалисты вашингтонского Института изучения войны ISW. Они 22 августа отметили, что решение запорожских коллаборантов распространяется и на Херсонскую область.

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Коллаборанты издали преступный приказ

Когда лицо прибывает на оккупированные территории, оно получает бланк временных удостоверений "лица без гражданства". Это должны делать все граждане Украины без исключения. Соответствующий указ подписал главный коллаборант запорожской областной оккупационной "администрации" евгений балицкий.

В документе указано, что по прибытии украинцы признаются лицами, которые "ищут временное убежище". При этом все это якобы сделано по законодательству россии.

Для чего оккупанты делают всех "беженцами"

Прежде всего это имеет пропагандистскую цель. Ведь после заполнения бланка людей уже считают такими, которые якобы спасаются от преследований в Украине. Однако это не единственная цель создания преступного документа.

"Приказ" коллаборанта также де-факто идентифицирует Украину как отдельную страну от субъекта Запорожской области. По крайней мере, так уж считают оккупационные власти.

Статусы украинцев могут использовать для притеснений

По мнению американских аналитиков, российские оккупационные власти фактически установили новую правовую категорию, которая несет определенные угрозы. Украинцы, которых принудительно сделали "беженцами", могут иметь собственные ограничения.

Распоряжение будет касаться граждан Украины, следующих в оккупированную Херсонскую область через КПВВ в Васильевке Запорожской области, поскольку распоряжение требует регистрации лиц в пункте прибытия в оккупированной Запорожской области,

– подытожили в ISW.

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