Россияне деморализованы и несут потери: учащаются случаи дезертирства и неповиновения

Каждый день все больше и больше истощает оккупанта. В Генштабе ВСУ отмечают, что вражеские войска и продолжают нести большие потери.

Об этом рассказали в актуальной сводке Генерального штаба ВСУ утром, 28 февраля.

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Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения,

– говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что враг понял, что российская пропаганда и реальность отличаются. Так что оккупанты теперь действительно боятся нас. Оккупанты той самой страны, которая вторая в рейтинге сильнейших армий мира.