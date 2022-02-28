Россияне деморализованы и несут потери: учащаются случаи дезертирства и неповиновения
28 февраля 2022 , 08:20Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Каждый день все больше и больше истощает оккупанта. В Генштабе ВСУ отмечают, что вражеские войска и продолжают нести большие потери.
Об этом рассказали в актуальной сводке Генерального штаба ВСУ утром, 28 февраля.
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Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения,
– говорится в сообщении.
Также в Генштабе отмечают, что враг понял, что российская пропаганда и реальность отличаются. Так что оккупанты теперь действительно боятся нас. Оккупанты той самой страны, которая вторая в рейтинге сильнейших армий мира.