Про це розповіли в актуальному зведенні Генерального штабу ЗСУ зранку, 28 лютого.
До теми ЗСУ вдається відбивати наступи батальйонно-тактичних груп ще на підступах
Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори,
– йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі наголошують на тому, що ворог збагнув, що російська пропаганда та реальність відрізняються. Тож окупанти тепер дійсно бояться нас. Окупанти тієї самої країни, яка друга в рейтингу найсильніших армій світу.
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