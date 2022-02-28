Про це розповіли в актуальному зведенні Генерального штабу ЗСУ зранку, 28 лютого.

До теми ЗСУ вдається відбивати наступи батальйонно-тактичних груп ще на підступах

Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори,

– йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі наголошують на тому, що ворог збагнув, що російська пропаганда та реальність відрізняються. Тож окупанти тепер дійсно бояться нас. Окупанти тієї самої країни, яка друга в рейтингу найсильніших армій світу.

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