Через потужну відсіч наших захисників, батальйонно-тактичні групи ворога відмовляються від наступу. Крім того, українські військові знищили понад 5 колон ворожої техніки.
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Варто зазначити, що ці колони знищила одна і та ж бригада.
Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника,
– йдеться в повідомленні Генштабу.
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